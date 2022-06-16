新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）。(圖/美聯社)

「特別東協-印度外交部長會議」（SAIFMM）今天在新德里舉行，雙方官員同意加強戰略夥伴關係，在南海爭議持續影響區域穩定的背景下，承諾共同維護區域和平、穩定與繁榮。

這是印度首次主辦「特別東協-印度外交部長會議」，由印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）與新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）共同擔任主席。

會後發布的共同主席聲明表示，與會者同意善用現有的東協主導機制，進一步在政治、安全、經濟、社會、文化及發展合作等領域，深化東協-印度戰略夥伴關係。

東協-印度是於2012年建立戰略夥伴關係。

共同主席聲明重申支持以多邊主義因應區域及全球挑戰，以包括聯合國海洋法公約（UNCLOS）及其他相關聯合國條約及協定在內的國際法為原則，維持區域合作框架的開放性與包容性。

雖然聲明未點名任何國家，但依照過去東協外長會議的前例，遵守聯合國海洋法公約及相關聯合國條約之類的辭令，通常是用於應對中國在南海區域的擴張行為。

此外，以多邊方式解決南海爭議也是東協的長期立場；中國則是希望以雙邊對話處理爭議。

根據聲明，東協與印度也同意透過東協國防部長擴大會議（ADMM-Plus）來強化國防合作，並對舉行東協-印度海事演習的構想，以及雙方加強反恐合作表示歡迎。

在貿易方面，東協與印度同意透過有效執行東協-印度自由貿易協定（AIFTA）及儘早檢視東協-印度貨品貿易協定（AITIGA），充分發揮東協-印度經貿夥伴關係的潛力。

印度外交部下午發布新聞稿指出，各國部長在會中討論了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、衛生、經貿、實體與數位連結性、教育與培力等議題，並就重要區域與國際局勢發展、後疫情時代經濟復甦等事宜交換意見。

根據新聞稿，汶萊、柬埔寨、印尼、馬來西亞、新加坡與越南的外交部長，以及東協祕書長親自參加了會議，寮國、菲律賓及泰國則是派遣代表出席。

東協共有10國，緬甸外長未出席會議。上週，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）在一場記者會上說，緬甸外長是否參加這場會議，將視東協的共識而定。

緬甸軍方於2021年2月發動政變，推翻文人政府領袖翁山蘇姬所領導的民選政府，迄今持續以高壓手段掌權，引發東協的「冷杯葛」。

「特別東協-印度外交部長會議」為期2天，東協外長及官員也參加了第12屆「德里對話」的部長場次，研討如何在現今全球及區域環境下強化印度與東協的關係。

「德里對話」是印度發起的年度1.5軌對話之一。1.5軌對話是政策性對話的一種，由政府官員與民間專家學者參加，但與會的官員都以私人身分發言，不代表官方立場。