這對爸媽也太猴急了！有正妹在網上分享，發現父母在她的新房間「嘿咻」，因為她看見爸爸給媽媽「愛的暗示」，然後還發現爸爸在她房間裡洗澡，爸爸的褲子也丟在地板上；發生這樣的事情，她也詢問網友「大家會生氣嗎？」，不過網友也表示「有種被玷污的感覺」、「覺得超不尊重」。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，並上傳1張照片，照片中看似是新居落成的房子某一間房間，牆壁、地板非常乾淨，床板上的彈簧床也還有一層膜包著未拆封；這間房間是原PO的新房間，但是原PO卻發現爸媽在她的新房間「嘿咻」，也上網詢問網友，發現這種事情，「大家會生氣嗎？」。

文章一出，網友紛紛留言表示，「給他們教訓！妳可以去你爸媽的床上拉屎啊」、「事情都發生了在意的話搬出去囉！」、「我覺得這樣很不ok欸」、「解人生成就吧」、「生氣了也改變不了已經發生的事」、「有種被玷污的感覺」、「感覺整張都不能躺了的話就直接換新的床鋪」、「覺得超不尊重的」。

不過也有網友想知道原PO是怎麼發現的「你怎麼知道妳爸媽在那邊做愛，是你問他們，他們大方承認嗎？還是幻想」，原PO則回覆「我爸在暗示我媽，我爸爸在我房間沖澡，褲子在地板」。