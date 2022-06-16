投資機構傑富瑞（Jefferies）下修今、明兩年全球電動車銷售預期，導致電動車類股全面走跌。特斯拉股價在16日盤前下跌4％，電動卡車製造商Rivian下跌3.7％，Lucid也下跌3.5％。

大陸電動車製造商也不例外，蔚來汽車美國存託憑證在16日盤前下跌3.8％，小鵬汽車下跌4.4％。

傑富瑞16日發布的最新報告預期今年全球電動車銷售870萬台，低於先前預期的900萬台。明年全球電動車銷售預期也從1,180萬台下修至1,150萬台，主要反映美國、歐洲及中國三大市場「復甦不如預期」。