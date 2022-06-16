投資機構傑富瑞（Jefferies）下修今、明兩年全球電動車銷售預期，導致電動車類股全面走跌。特斯拉股價在16日盤前下跌4％，電動卡車製造商Rivian下跌3.7％，Lucid也下跌3.5％。
大陸電動車製造商也不例外，蔚來汽車美國存託憑證在16日盤前下跌3.8％，小鵬汽車下跌4.4％。
傑富瑞16日發布的最新報告預期今年全球電動車銷售870萬台，低於先前預期的900萬台。明年全球電動車銷售預期也從1,180萬台下修至1,150萬台，主要反映美國、歐洲及中國三大市場「復甦不如預期」。
投資機構傑富瑞（Jefferies）下修今、明兩年全球電動車銷售預期，導致電動車類股全面走跌。特斯拉股價在16日盤前下跌4％，電動卡車製造商Rivian下跌3.7％，Lucid也下跌3.5％。
大陸電動車製造商也不例外，蔚來汽車美國存託憑證在16日盤前下跌3.8％，小鵬汽車下跌4.4％。
傑富瑞16日發布的最新報告預期今年全球電動車銷售870萬台，低於先前預期的900萬台。明年全球電動車銷售預期也從1,180萬台下修至1,150萬台，主要反映美國、歐洲及中國三大市場「復甦不如預期」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。