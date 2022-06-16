繼中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中、次長薛瑞元與多名官員確診後、就連衛福部第二個次長石崇良也確診了。石崇良今晚接受訪問時，說自己週二跟大家一起快篩時還是陰性，但到了晚上開始發燒鼻塞，週三就快篩陽性，現在全身痠痛，但每天還是透過視訊會議與指揮官陳時中、發言人莊人祥、以及醫福會執行長王必勝每天晚上開幕僚會議。

「大家都忘了我也是醫生」，晚上石崇良接到電話時，感謝大家的關心，他說，經視訊診療，但因不符合領取抗病毒藥物的條件，因此醫師未開立藥物，但自己平常就備有退燒藥、鼻塞、喉嚨藥物，食物也都有預備好，現在在家採一人一室居家隔離，所幸，家中有兩套衛浴，可以避免與家人共用，依切遵守防疫規定。

石崇良說，自己目前喉嚨痛症狀明顯，「就是一邊說話，喉嚨一邊在痛」，至於工作業務，仍舊照常進行，每天仍要透過視訊主持指揮中心應變會議，晚上則要跟部長陳時中、發言人莊人祥等人一起開幕僚會議。