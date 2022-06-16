自中山女高畢業的學霸楊上萱，順利考上台大醫技系，然而就在上榜的當天，父親卻被醫師診斷出口腔癌末期，讓她心境瞬間從天堂跌落到地獄，儘管仍前往台大就讀，但原本家境就清寒的她，無力負擔父親醫療費與學雜費，恐就此休學打工。

新北全民愛心推廣協會表示，楊上萱家境貧困，與妹妹、奶奶和父親同住在小公寓內，雖然沒錢補習，但楊上萱靠著驚人的毅力，努力念書，不但考上中山女高，更在去年順利考上台大醫技系，卻在放榜當天父親被診斷口腔癌末期，原本打算放棄入學，專心打工賺錢照顧父親，但經援助後順利踏入台大。

楊上萱父親雖然意識清楚，但生活無法自理，必須坐輪椅、靠鼻胃管餵食，協會雖持續給予楊家小額補助與生活關懷，但僅能解決燃眉之急，無力負擔龐大的醫藥費，讓楊上萱再度動念休學打工，換取金錢照顧父親。

對此台大表示，校方知悉楊上萱家境特殊，從入學起就持續給予關懷，包括學雜費減免，協助申請獎學金，也積極接洽各大愛心基金會如張榮發基金會清寒學生生活扶助金、蔡衍明愛心基金會獎學金以及校友會津貼。

根據中央社報導，全民愛心推廣協會指出，消息曝光後，外界已經有許多人伸出援手，表達協助意願，協會會與楊上萱及其家屬聯絡，設立專屬帳戶，讓楊上萱可安心上學，不必擔心父親醫藥費而休學。