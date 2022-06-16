軌道經濟帶動區域房市和產業蓬勃發展，提供大量就業機會，給予房市強而有力的支撐，台中捷運甫迎來通車滿周年，台中軌道經濟發酵，規畫雙鐵以上的站點如烏日站、松竹站、大慶站房市熱絡，其中又以新烏日站、台中車站漲幅最具代表性。

台中市鐵路紅線、捷運綠線交集的站點包括「松竹站」、「大慶站」、「烏日站」及「新烏日站」，未來藍線通車後，與鐵路紅線交集的站點，未來將新增「台中車站」及「沙鹿站」，「台中車站」未來還會與捷運橘線交集，成為購屋者與開發商搶先插旗的核心區域。

看好將串連藍、橘、紅線及市區、公路客運的台中都心「台中車站」周邊，台中車站向來是台中的交通門面，未來三鐵共構到位後，除了市區交通更加便捷外，藍線串聯海港，橘線串聯空港，「台中車站」將成為全台灣南來北往的重要門戶。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，交通便利性向來是房市的重要指標，而做為台中都心的「台中車站」周邊更是政府近年發展的重心，將區域交通動能、商業發展及城市綠廊等全方位發展，是台中軌道經濟最具潛力及爆發力的地區。

台中車站生活圈的軌道經濟吸引知名產業進駐車站周邊，尤其是客運交通樞紐的「干城商業特區」，未來將以媲美東京車站、信義區的「空橋網路」串聯，以立體連通平台串聯干城轉運站、捷運藍、橘線、轉運中心南北站及火車站、商店街。

區域新案包括「台中新站」、「京綻ONE」、「安美城心」等，都是商務客及置產族鎖定目光的標的，名軒開發看好干城商業特區發展潛力，推出「台中新站」，未來沿著公園步行至干城轉運空橋，兼具交通商業機能及鬧中取靜的純住宅性質，成為當地建案新亮點。