新冠肺炎可能出現多種後遺症，讓不少確診者感到憂心，會特別留意自己身體出現什麼變化。有一名人夫發現老婆確診後性慾明顯變強，讓他好奇會不會是新冠肺炎的後遺症，上網發問結果引起網友熱議。

一名男網友日前在臉書社團「新冠肺炎確診交流群」發文表示，坦言自己的老婆在確診後性慾突然變得很強，有別以往的表現，讓他好奇是不是新冠後遺症，「不知有沒有冠友有相同情況？」

不少網友紛紛留言，「身體虛弱的時候需要被安慰呀」、「應該是她真正明白了活著真好，要時時享受當下吧」、「恭喜恭喜，因禍得福耶！我是性慾變差，我是禍不單行」、「有聽說打疫苗之後有的人會有這些現象，不知道確診後也會這樣」、「如果變得隨時都想要，要去看醫生，荷爾蒙異常之類的」。

也有人開玩笑表示，「應該是關太久的關係」、「這個會影響到腦部」、「我只知道味覺嗅覺會影響，沒想到視覺也會」、「怎麼覺得是炫耀文」、「少子化有救了」、「請問她是感染哪一株？可以讓我家母獅去感染同一株嗎？感恩大德」。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾指出，確診解隔的病人可能會出現呼吸道、皮膚症狀，例如掉髮、紅疹，或是憂鬱、焦慮、失眠、腦霧、心悸等，是在康復者門診的常見症狀。