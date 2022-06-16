台南今天驚傳妻殺夫命案，32歲王姓女子疑遭丈夫長期家暴，12日爭吵後，遭夫恐嚇不得外出，今早以熱水澆淋睡夢中的39歲陳姓丈夫，陳男痛醒，怒火中燒，拉扯妻子頭髮，妻子則抓起櫃子1把水果刀朝夫右胸猛刺1刀，丈夫傷重不治。警方訊後依涉殺人罪嫌將王女移送檢方複訊，檢察官晚間以她涉犯殺人重罪有逃亡之虞，向台南地院聲請羈押。

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