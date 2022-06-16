繼穩住長榮鋼鐵經營權後，長榮空廚今天舉行股東會並全面改選董監事，由原任董事長柯金成續任董事長，為大哥派陣營守住重要一席。柯金成於2019年接任長榮空廚董事長，隔年起雖受疫情衝擊，航空餐供應量大減，不過在其拓展業外收入的努力下，成功開創新藍海，多次獲得世界肯定，成為空廚業界的狠角色。

在柯金成領導下，長榮空廚近年獲獎連連，去年更將中國傳統糕點南棗核桃糕推上國際舞台，並於全球專業評鑑消費性食品及飲品的領頭羊－ITQI國際風味評鑑所（The International Taste Institute），奪得絕佳風味獎章殊榮，今年又以傳統道地甜點桂圓松子糕與新思創意研發紅酒丁香蘋果酥參賽獲獎，表現搶眼。

柯金成曾在長榮航空擔任過採購、空廚副總經理，後來派到北京擔任長榮集團駐北京首席代表，2016年返台接任長榮集團發言人，直至2019年轉任長榮空廚董事長。

長榮空廚今天舉行股東會並進行董監改選，這次共選出7席董事、2席監察人，弟弟派長榮國際拿下2席董事，大哥派拿到3席董事、2席監察人；會後推選董事長，還是由原來的董事長柯金成繼續擔任，有望帶領長榮空廚迎戰航空復甦商機。

本次長榮空廚新任董事名單分別為，長榮航空(股)公司代表人柯金成、林寶水及戴錦銓、新加坡商新翔集團有限公司代表人：Tan Chuan Lye、Cheah Chi Choy 、長榮國際(股)公司代表人張明煜、張黎秋；監察人則為柯麗卿、蔡大煒。

長榮空廚在疫情期間，配合開辦五星級航空職人體驗營，將分梯次規劃不同主題以及節慶應景料理，由主廚親自示範完整烹飪過程，除了傳授料理秘笈也會邀請學員參與部分實作，並可實際走訪鮮少對外開放的空廚廚區，透過完整的導覽一窺航餐的製作流程，認識各廚區功能及了解嚴格的品管措施，頗受業界好評。