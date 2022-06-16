美國聯準會(Fed)周三宣布一口氣升息3碼，創近30年來最大升幅，瑞士央行周四意外啟動升息循環，且一升就是2碼，英國央行則是宣布升1碼，並為連5升，但全球央行加速升息引發停滯性通膨危機升溫的疑慮，造成全球股市震盪下跌。

美股繼周三拉高收紅後，周四再度變盤轉弱，道瓊工業指數跳空大跌近800點或2.5％，標普5百指數與那斯達克均重挫2.9％。

亞股周四漲跌互見，日股日經指數收盤小漲0.4％，韓國大盤收0.2％小紅，但港股恆生指數大跌2.2％。

歐股則是全面重挫，英國大盤早盤大跌2.5％，法國股市跳水2.3％，德國更是慘摔2.9％，Stoxx 600泛歐股市指數大跌2.3％。

美國10年公債殖利率周四最高一度急升至3.47％，續創逾10年新高。

Vital Knowledge分析師柯里薩夫里(Adam Crisafulli)指出，「包括瑞士與匈牙利央行升息幅度都超出市場預期，巴西央行符合預期，台灣則是略低於預期，整個趨勢就是全球央行加速升息，加上能源成本上漲壓力居高不下，債市殖利率將進一步看漲，整個氛圍不利股市。」

道富環球顧問歐中東非投資策略部主管卡薩姆(Altaf Kassam)指出，「我認為市場已開始了解我們真的可能走向衰退。」Moneta投資長戴威特(Aoifinn Devitt)表示，「Fed一口氣升3碼會造成投資人不安，擔心為了壓低通膨，Fed可能升太快，進一步製造市場的恐慌。」信安環球投資(Principal Global Investors)首席策略師夏爾(Seema Shah)指出，「如果全球央行都一直採取鴿派的升息策略，全球經濟必然會有重大的通膨問題。」

Fed主席鮑爾在會後記者會上表示，「顯然今天升3碼幅度是出奇的大，我也不認為此一升幅會是常態。」他還透露，7月例會升幅很可能會落在2碼或是3碼，意即下次例會升幅仍有可能降為2碼。

Fed可能不會連升3碼的消息帶動美股周三上漲，道瓊工業指數收漲逾300點或1％，標普5百指數彈升1.5％，科技股雲集的那斯達克指數則大漲2.5％。