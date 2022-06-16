加油送油箱蓋？有正妹在臉書分享加油經驗，她表示去加油站加完油後，回到家發現車子油箱蓋外面的板金蓋沒蓋好，一打開竟發現車上2有個油箱蓋，原本車上的油箱蓋掛在板金蓋上，另1顆別人的油箱蓋竟巧合的蓋在油箱孔上，讓她非常傻眼；網友一見也笑翻「人家送衛生紙礦泉水，你送加油蓋」。

一名正妹在臉書社團「爆笑公社2」發文，她表示加完油開車回家後，發現車子靠近油箱附近的板金外殼凸出沒蓋好，一打開驚人發現，竟然有2個油箱蓋在裡面，讓她非常的傻眼，她也表示，另外一台車主看到自己的油箱蓋不見，應該也很傻眼吧；從原PO上傳的照片可見，原PO自己的油箱蓋掛在在汽車板金蓋上，另外1顆則是蓋在油箱上，原PO也拿起2個油箱蓋比對，大小顆明顯不一樣，而且油箱蓋的紋路也不一樣，竟然也能蓋上。

正妹因為發現油箱蓋外面的板金蓋沒蓋好，因此意外發現車上有2個油箱蓋。（翻攝自臉書爆笑公社2）

貼文一出，網友紛紛留言表示「我媽有次加油，油箱蓋真的就消失了，應該也是這種概念」、「重點油箱蓋還能差不多蓋上」、「恭喜，多了一個預備油箱蓋」、「拿回去還，功德無量，幫幫可憐工讀生」、「人家送衛生紙礦泉水，你送加油蓋」、「不見的比較麻煩」、「油價這麼高，送個小禮物算是小確幸了」。