美國抵押貸款銀行協會（MBA）15日公布上周數據顯示房貸利率走高，和房貸申請案數量較去年同期大減，成為房市最新的降溫跡象。專家認為聯準會積極升息，房貸利率繼續走高而不可能回到去年水準，使房市進一步降溫。

MBA衡量整體房貸申請案數量的市場綜合指數，上周經季調後較前周上升6.6％為五周來首度上升，但較去年同期大減52.7％。顯示房貸利率走高、房價高漲和待售住宅量不足等打擊潛在買家需求。

市場用來預測新屋與中古屋銷售趨勢的購屋貸款指數，上周較前周成長8.1％，但較去年同期大減16％。上周全美30年期固定房貸利率平均值，上升25個基點至5.65％創2008年底來新高。

MBA首席經濟師法蘭塔托尼（Mike Fratantoni）指房貸利率走高讓過去一個月來房市明顯放緩，預期放緩走勢將持續至夏季。但只要聯準會貨幣政策更透明，讓人更能預期利率走向，買家可能在年底前重回房市。

利率與房價不斷上升等因素影響建商對房市的信心。全美住宅建商協會（NAHB）15日公布6月建商信心指數下跌2點至67點創兩年新低。

其首席經濟學家迪茲（Robert Dietz）說該指數連跌六個月，清楚顯示通膨壓力與經濟放緩等因素令房市持續降溫。尤其購屋成本不斷上升，對預算有限的買家影響特別大。房貸利率走高而降低購屋需求，使建商對前景看法愈來愈謹慎。

據房地美（Freddie Mac）資料，全美30年期固定房貸利率平均值從去年底3.11％攀升至上周的5.23％，期間上升2.12個百分點，為1981年來同期最大增幅。

Evercore分析師Stephen Kim認為30年期房貸利率短期內將上升至5.85％，使50萬美元房貸的每月償還本息金額，較去年底增加650美元。