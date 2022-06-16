資深男星曹西平出道超過40年，為人坦率，行事風格又直率敢言，近期仍有許多工作邀約，卻越來越少在電視上看到他；最近他在臉書坦承婉拒不少通告，決定要習慣「淡出演藝圈」，更透露遭某些製作單位擺臉色，讓他罕見動怒發聲，「還輪不到你們如此的囂張，這麼不尊重資深藝人」。

曹西平16日上午在臉書發文，坦言自己正在慢慢學習淡出演藝圈，更婉拒很多通告，決定減少在電視上曝光機會，但依舊感謝有一些節目製作單位持續關心他的狀況，也表示有適合的工作還是會考慮；不過，曹西平也語重心長地提到，遭某些製作單位擺臉色，對此他不留情發聲，「我不會靠你們吃這碗飯的，演藝圈這碗飯我已經吃四十多年了，還輪不到你們如此的囂張」。

對於遇到如此不尊重人的製作單位，曹西平也喊出自己的原則，「我有我的態度跟自尊請放心，我就是有我的自己的個性跟風格」，強調他的適應力很強大，為了生活他還是會努力走下去；而曹西平在文末也可愛地小抱怨，「醜八怪，醜死了，你不喜歡看到我，我更討厭看到你」，讓眾人看到他一如既往直率的面貌。

另外曹西平也發現，最近有不少演藝圈晚輩會到他的粉絲專頁留言問候，讓他有點受寵若驚，但還是相當感謝他們「關心我這位老藝人」，也不免好奇他們為什麼會留言給自己；曹西平更不忘感謝一直以來支持他的粉絲，「感謝大家沒有遺忘我，我也沒有遺忘大家」。