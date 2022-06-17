民進黨台北市議員許淑華認為石斑魚被禁是因為ECFA的關係，就是前總統馬英九和大陸設下的陷阱。馬英九16日反嗆，如果馬英九做了這麼壞的事情，蔡英文總統上任後應該廢掉啊，不廢掉那蔡總統在幹嘛呢。對此，PTT網友狂推，「這波馬勝」、「完全執政幾年了？」「糖衣毒藥戒不掉，笑死」、「高下立判」、「ECFA真香！」

民進黨台北市議員許淑華15日在臉書質疑，馬英九政府當初在簽訂ECFA時把石斑魚活魚列入早收清單，在讓利的外衣下，台灣人民相信中國作為WTO一員的經濟承諾，會相互尊重這個貿易互惠的原則

馬英九16日出席指南宮「慶祝孚佑帝君成道1142週年紀念三獻大典」，被問及綠營指控石斑魚被禁是因為ECFA。他表示，蔡總統上任怎麼不把ECFA廢掉呢？又搞了6年。馬英九指出，應該去問蔡總統，如果馬英九做了這麼壞的事情，蔡總統應該廢掉啊，沒有廢掉，那蔡總統在幹嘛呢？

對此，PTT網友表示，「完全執政幾年了？」「被馬嘴，沒辦法還擊，可憐塔綠班」、「糖衣毒藥戒不掉，笑死」、「這波馬勝」、「蔡英文讓我們了解馬英九是對的」、「塔綠班：ECFA真香」、「高下立判」、「馬英九時代至少不會被政府恐嚇」、「笑死，真的選個比馬還差的」、「台灣經濟根本照著馬政府規劃在走」、「被馬嘴，笑死」、「真的很想問蔡英文在做什麼」、「馬英九永遠的總統，通通要負責」、「馬難得撿到槍」！