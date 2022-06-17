美國聯準會（Fed）主席鮑爾15日坦承，他們採取激進升息在內的一切措施全力打擊通膨，恐令美國經濟「軟著陸」目標更難達成，衰退恐怕難以避免。

Fed周三決議調升利率3碼，官員更暗示未來不排除祭出同樣升幅。此舉加劇外界對於經濟衰退的擔憂，連Fed自身也坦言，升息將帶來部分傷害。

鮑爾表示，Fed絕對不想引發美國經濟衰退，但如今想要「實現軟著陸的目標愈來愈難」。

Fed一方面努力將通膨壓低至他們設定的2％目標，同時又得防範經濟脫離正軌。但Fed每一次調升利率的動作，都將提高消費者與企業借貸成本，同時衝擊民眾支出信心與就業成長，連帶傷及整體經濟動能。而這意味著：他們距離軟著陸目標愈來愈遠。

Fed周三大幅調降美國今年經濟成長預測，從3月時預估的成長2.8％下修至成長1.7％。至於美國今年失業率估達3.7％，高於先前預期的3.5％。

道富首席經濟學家莫庫塔（Simona Mocuta）預測，Fed不惜一切打擊通膨勢必得付出代價，美國經濟衰退機率如今攀升至五成。