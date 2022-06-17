大隱於市！信義計畫區短距車程的精緻獨幢電梯別墅。

新店華城至高佔地約3萬2000坪獨幢電梯上百坪電梯別墅社區「逸品琚」，有別於市區豪宅「比鄰而居」印象，該案位於廣闊天然環境中，坐擁無敵景觀以及新鮮空氣，社區擁有633坪獨幢樂活休閒會館，產權持分給社區內別墅所有人，換算起來，各戶公設比僅約佔3.7%，另外重重警衛安全門禁，打造高資產人士最重視的隱私空間。

中華建設業務部經理林文永受訪時表示，本案距離信義計畫區不遠且迅速，車行有市區內快速道路及國道三號，距康橋雙語學校更是短距離，孩子上學可睡到自然醒。兼具交通、隱私、休閒、教育等多項特點。全案5000萬起，超高CP值傲視同價位雙北市心產品，吸引不少名流雅士鑑賞。

「逸品琚」重重警衛安全門禁，充分保障住戶安全，打造高資產人士最重視的隱私空間。(圖/業者提供)

【森嚴警衛門禁維護居家安全 精緻物業管理打造便利生活】

中華建設業務部經理林文永受訪時表示，「逸品琚」具備其他獨幢別墅所缺乏的物業服務及門禁安全管理，住戶的信件與包裹，皆有專人負責代收，不必為了家中沒人收件而煩惱。出入社區須經過三處警衛崗哨，充分保障住戶安全，打造高資產人士最重視的隱私空間。林文永自豪地說「市區那種擁擠的居家環境，這裡看不到，來住過就會上癮。」

「逸品琚」為毛胚交屋，讓住戶自由設計居家風格，而B1空間足以停放3~5輛私家名車。(圖/業者提供)

【逸品琚遠離雙北喧囂 更擁有雙北交通便利】

新店華城與陽明山同屬以擁有多數高級別墅而聞名，住戶主要以汽車代步，不同的是，陽明山為觀光區，又有眾多學校，出入容易塞車，例假日上山還需要通行證，而新店華城為純住宅區，沒有觀光景點，因此交通順暢，從「逸品琚」到信義計畫區在車上聽幾首名曲即可抵達，完美接軌時尚生活圈。而距離康橋雙語學校更是短車程，念康橋雙語學校正是讓孩子提前接軌國際，預約美好未來的最佳選擇。

「逸品琚」擁有俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉溫泉湯池供住戶休憩時使用。(圖/業者提供)

【低公設比將自用空間還給住戶 社區靜謐山林成無價資產】

「逸品琚」的低公設比為另一大特色，各戶公設比僅約3.7%，比起市區動輒33%以上的公設比，真正做到將自用空間還給住戶。公設為633坪獨幢樂活休閒會館，會館內擁有交誼大廳、健身房、瑜珈教室、室內溫水游泳池，以及俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉溫泉湯池。「逸品琚」最珍貴的資產為新鮮空氣，該案位在翡翠水庫水源保護區內，屬低密度住宅區，因此綠意盎然的森林與步行小徑，就在社區之中。中華建設日前委託環境空氣檢測業者，於社區內進行空氣品質調查，結果顯示社區內數值，與花蓮山上的空氣品質相當水準。林文永笑稱「客人來到我們這邊參觀時，都想脫下口罩，大口呼吸我們山上的空氣」。

【中華建設重視與訪客互動 「逸品琚」高CP值傲視同位階產品】

中華建設真誠對待每一位訪客，林文永提到「我們接待客戶都採最生活化方式，曾有一次因煮茶葉蛋香味四溢，來看房的客人回來時，每個人都吃2~3個，還讚不絕口！」中華建設以朋友方式款待訪客，以專業貼心的態度服務住戶。

近年來房價漲勢兇猛，北市許多區域房價飆破百萬，以信義區為例，每坪上看300萬，若想購得6~70坪以上四房空間，總價勢必突破2億，「逸品琚」遠離市中心喧囂，打造私人靜謐別墅，充分保有個人隱私，更具備樂活養生居家環境，實現高資產人士對「家」的期許。