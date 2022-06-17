125-150cc級距速克達機車好騎、好停，又有很棒的載人載物機能，是機車族日常生活的好夥伴，各品牌不乏熱銷多年的經典車款，KYMCO新名流、SYM全新迪爵即是赫赫有名的機種，前者早年是「把妹神車」，後者是品牌始祖級的產 品，近年興起的電動機車亦有代表作，如Gogoro VIVA XL擁有特大腳踏空間，被車迷奉為「家庭首選用車」。

對機車族來說，有些喜歡酷炫、競速，也有些因為工作需要載多載重，因此發展出不同類型的產品，但對絕大多數的機車族來說，其實一台機車被賦予更多的用途，例如需要接送小孩、上下班代步，或是於日常採購生活所需，在假日時還有休閒娛樂的功能。

根據Gogoro針對家庭族群的消費行為調查發現，家庭消費者中有81%需要騎車進行採買，有36%是騎車接送的需求、近40%用戶特別在意騎乘時的安全性。另據SYM的市場分析，這類消費族群的購物觀，不僅要求車輛要品質好，更要物有所值，例如耐用度高、省油性佳，車體大小、重量也要適中，讓家庭各個成員都能輕鬆騎乘。換句話說，家庭成員需要一部能滿足各自騎乘目的的「家庭用車」。

以Gogoro VIVA XL系列為例，即有許多傲視對手的規格，例如不論何種身型都能輕鬆駕馭的座高（750mm）以及同級最長坐墊（810mm），個人騎乘或雙載都能享有絕佳乘坐品質和充裕雙載空間；VIVA XL置物空間（26.5L）可輕鬆置放兩頂¾罩標準安全帽，空間運用更靈活；長達260mm的特大腳踏空間，在提升坐姿舒適度的同時，亦可增加載物的機能彈性。

家中成員男女老少都有，省力駐車架相當重要，Gogoro透過結構與重量配置，可減少25%力氣，讓女性架車時更輕鬆，而且VIVA XL也是同級唯一搭載倒車輔助系統的車款，只要輕觸「倒車輔助鍵」，即使在擁擠的車位中也能輕鬆後退移動。至於前後雙碟煞車，搭配SBS（Synchronized Braking System）同步煞車系統，可有效縮短煞車距離並穩定車身，大幅增進車輛騎行的安全性，不枉「家庭首選用車」之名。

再以SYM全新迪爵為例，其63.9km/L一級油耗表現堪稱全台最省油的125cc速克達，亦是品牌首次在白牌速克達車系導入EnMIS雙火星塞引擎科技的車款，這套技術是SYM與日本京濱攜手開發，特色在於能配合散熱效果優化，並輔以汽門正時+進排氣系統優化，最大動力輸出9.4ps/ 1.06kgm，省油的同時還可讓低速扭力較前代提升9.3%。換算下來，加滿油可從台北跑到高雄，名副其實的全台最省油速克達。

SYM全新迪爵外觀採取流線、簡約風格，並展現科技質感，63.9km/L一級油耗，全台最省油。（SYM提供）

此外，KYMCO光陽的名流系列，對六年級生來說，可說是當年的把妹神車，尤其名流100最具特色的斜板車身線條，可說擄獲所有年輕族群的人。品牌在最新一代的「新名流」車款上賦予「環保省油、大坐墊、小隻女也可輕鬆駕馭」的特點，2019年發表時還邀台灣女婿吳鳳代言，並一口氣推出新名流125、新名流125 ABS、新名流150、新名流150 ABS等車款，目前則主打符合七期環保標準的車款。