今天吃過生菜沙拉或是蔬果棒了嗎？最受歡迎的生菜品項莫過於清脆的小黃瓜，一口咬下脆甜又多汁，再搭上番茄、芹菜棒、玉米筍等食材一起下肚，感覺既清爽又營養無負擔。不過，你可能沒有想過，因為少了一個步驟，這些天然食材的維生素Ｃ，反而流失了。

●生吃小黃瓜 蔬果維生素C全跑光光

小黃瓜被當成是減重最優質的食材之一，不但滿滿水分，更富含植化素--這是一種被稱為「植物免疫系統」的營養素，除了維持植物的生命力外，也肩負著植物生殖及自我保護的作用。

不同的植化素對人體有不同的功效，小黃瓜富含其中一種葫蘆素，據稱可以促進肝臟代謝。但同時小黃瓜也含有一種維生素C分解酶-壞血酸氧化酶，它會破壞維生素C，在與其他蔬果共食時，容易破壞其他蔬果所含的維生素C，因此小黃瓜其實並不宜生吃，但有兩個方法就可以輕鬆破解壞處：

• 將小黃瓜用水燙過後冰鎮再吃。燙過的小黃瓜其分解酶就失去活力，無法分解維生素C。

• 吃小黃瓜搭配其他食材時，加點醋。醋可以抑制酵素活性。

除此之外，如果還是習慣生吃小黃瓜，除了要徹底洗淨表皮之外，也可以單獨吃完小黃瓜後，間隔1小時左右再吃其他蔬果，也能有效降低小黃瓜破壞其他蔬果維生素C的壞處。

●挑選小黃瓜 刺多還是平滑比較好? 破解選瓜密碼

在台北市武昌市場賣蔬果多年的攤商楊維宗表示，最簡單的判準，就是小黃瓜摸起來越硬就越新鮮，偏軟就不要挑。除此之外，

•表皮突起的尖刺，若刺感明顯且留有果粉者較新鮮，也較少農藥。

•表皮偏光滑，可能噴灑農藥次數較多，盡量避免購買。

•如選購包裝小黃瓜無法直接觸摸，食用前務必以流動水沖洗表皮，並以軟毛牙刷刷洗表面，可有效去除農藥殘留。

•選蒂頭還在、深綠色、頭尾全身粗細一致，長度適中的小黃瓜。