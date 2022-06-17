星座運勢網站「星座巫師」分析，雙子座、金牛座、處女座、摩羯座在職場上最吃香，他們很懂得生存之道，能受到長官信任、同事歡迎，工作可說是如魚得水。

▍1.雙子座

雙子座很聰明，口才又好，他們嘴巴很甜，懂得如何討前輩喜歡，在職場上很吃得開，他們不會主動陷害他人，同時也懂得保護自己，不會輕易被他人利用。雙子座雖然在事業上沒什麼野心，賺錢只為了有錢去玩樂，不過他們擅長交際應酬，很快能和大家打成一片，受到同事們的歡迎，所以在工作場合往往如魚得水。

▍2.金牛座

金牛座人生中最重視的事情就是賺錢，他們在工作的時候非常專注，做事態度認真，而且十分細心，他們從來不會在職場上碎嘴八卦，總是默默努力，再加上他們的工作能力很強，又常常主動幫助同事，因此擁有好名聲，受到大家信賴，也能獲得老闆的重視。

▍3.處女座

處女座自我要求高，就算獨自作業，也會逼自己用高效率完成工作，同時又非常重視品質，因此往往能做出亮眼的成果，他們在職場上非常理性，不會因為私人的事情影響表現，因此擁有很好的升官運。他們成為主管後，雖然對屬下要求比較嚴格，但因為能以身作則，所以能受到尊敬，他們會幫大家爭取福利，在同事心目中是非常可靠的好主管。

▍4.摩羯座

摩羯座沉穩又理智，具有責任感，遇到突發狀況也能保持冷靜，危機處理能力很強，他們在事業上很有野心，年輕時就立下遠大的目標，而且能一心一意為了達成夢想努力，因此往往能在職場上做出亮眼的成績。他們很懂得工作上的眉眉角角，知道如何和長官、同事相處，能夠受到大家的信賴，成為重要的核心人物。