出現在山東煙台外海的滾軸雲，讓目擊民眾嘖嘖稱奇。(圖／影片截圖)

近日大陸受到極端天氣影響，各地都出現怪風、暴雨、淹水等災情，其中珠江受天文大潮以及洪水影響，溪水暴漲，水淹廣州，被稱「百年一遇洪水」；煙台上空也出現綿延長達數十公里的「金箍棒雲」，將天空一分為二，讓不少大陸網友驚呼難道要世界木日？

大陸各地面臨極端氣候侵襲，江蘇颳強風、下起特大雷雨，南方的廣州珠江流域受暴與加上大潮雙重夾擊下，面臨洪水侵襲，超過百條河流超過警戒水位，大陸氣象台對此表示，未來一周內降雨還會持續擴大，災情恐會更嚴重。

此外，山東煙台市海面上，也出現了一條綿延數十公里的「金箍棒雲」，彷彿一條空中迴廊貫穿天空，讓網友看了嘖嘖稱奇，甚至直呼一連串氣候奇景，是不是世界末日要到了。

事實上，這條「金箍棒雲」正式名稱為「滾軸雲」(又稱弧狀雲)，是水平狀的管形狀雲，相當難得一見，滾軸雲為冷空氣的前導雲，現身之際代表及將會有狂風暴雨現身。2019年3月時，台中港就曾出現一條長度超過100公里，橫跨台灣海峽的滾軸雲。