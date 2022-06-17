對於民進黨政府砸大錢找美國公關公司經營台美關係，外交部發言人歐江安16日在例行記者會上表示，聘用公關公司協助強化台美關係，是跨越不同政黨的政府長年一貫作法。《國民大會》主持人謝曜州直言，原來是台美之間油水好多，原來美好的關係建立在金錢之上！

美國司法部揭露外國代理人登記資料顯示，蕭美琴參加美國總統拜登就職典禮，背後要向民主黨資深人物蓋哈特每月支付2萬2千美元；賴清德過境美國跟裴洛西視訊、蔡英文過境紐約跟裴洛西通電話，都跟蓋哈特息息相關。

外交部發言人歐江安16日在例行記者會上表示，聘用公關公司協助強化台美關係，是跨越不同政黨的政府長年一貫作法，近年來對美遊說預算增長規模大致上持平，相關預算也是經過立法院監督。

歐江安說，駐美代表處聘用公關公司來協助強化台美關係，是我們政府長年一貫作法，很多國家也都會聘用公關公司進行遊說，過程要公開透明。

她強調，這樣的作法跨越不同政黨的政府，不是特定民進黨政府或是其他執政黨政府的作為。公關公司在美國進行遊說工作都要嚴格遵守當地法令，相關預算也是經過我國立法院監督。

《國民大會》主持人謝曜州直言，原來是台美之間油水好多，原來美好的關係建立在金錢之上！