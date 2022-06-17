有位輕熟女收到朋友送的「巧克力香蕉」蛋糕，竟被友人起鬨做鹹濕的事。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

永生難忘的生日蛋糕！有網友在臉書分享1段影片，影片中有位亮麗的輕熟女過生日，朋友幫她準備一份「巧克力香蕉」蛋糕，此蛋糕表層用巧克力繪製猛男圖，再放上一根塗滿巧克力的香蕉插在蛋糕上，友人也要輕熟女不能馬上咬斷「巧克力香蕉」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段影片，影片中有位輕熟女過生日，好朋友幫她準備了「巧克力香蕉」蛋糕，該蛋糕上的8塊肌猛男圖案用巧克力繪製成而，但這蛋糕最吸睛的是，上面擺放1根塗滿巧克力的香蕉，並且直接插在蛋糕上露出像是男性「陽具」的意象，一旁的友人也起鬨要輕熟女用舌頭舔香蕉，還不讓輕熟女咬斷香蕉，畫面極為鹹濕。

有位輕熟女收到朋友送的「巧克力香蕉」蛋糕，竟被友人起鬨做鹹濕的事。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

影片一出，網友紛紛留言表示，「這個要去哪買？」、「永生難忘」、「巧克力香蕉」、「放開那根香蕉」、「看來是個老司機」、「這招我幾年前就玩過了」、「她看起來是好女孩」、「這個看起來比較美味」、「本性出來了！不演了」、「突然想到幾位朋友的生日好像可以訂一個」。