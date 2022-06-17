華盛頓郵報引述熟悉國會對2021年1月6日國會大廈暴動事件調查消息人士的話報導，最高法院大法官湯瑪斯的妻子曾與川普的 一位律師通信。這名律師起草一份備忘錄，詳細說明推翻2020年總統大選結果的計畫。

華盛頓郵報報導，湯瑪斯（Clarence Thomas）的妻子、右派人士金尼．湯瑪斯（Ginni Thomas）曾發送電子郵件給川普的律師伊斯特曼（John Eastman）。報導引用兩名不願透露姓名的消息人士指出，電郵顯示金尼．湯瑪斯「推翻總統選舉的努力比先前所知的更為廣泛」。

負責調查國會大廈暴動案的眾議院特別委員會主席、眾議員湯普森（Bennie Thompson）的發言人沒有立即回應置評請求。

在財經內幕（Business Insider）網站先前獲得的備忘錄顯示，在美國國會大廈暴亂前，保守派智庫克雷蒙特研究所（Claremont Institute）資深研究員伊斯特曼在白宮附近的橢圓形草坪（Ellipse）發表談話，提出了一項被法律專家稱為「以法律語言掩飾政變」的計畫。

根據這項計畫，前美國副總統彭斯（Mike Pence）將阻止美國總統拜登在2020年大選獲勝的認證。但彭斯拒絕，並履行認證2020年總統大選和拜登獲勝的職責。

先前媒體報導，金尼．湯瑪斯推翻大選的努力包括敦促亞利桑那州的29名共和黨州議員無視拜登大選勝利，選擇他們自己的替代選舉人名單來支持川普。

她還在選舉之夜向川普的前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）發送簡訊，內容寫道：「不要認輸。那些正在集結支持他的軍隊需要一段時間。」

伊斯特曼和金尼．湯瑪斯沒有立即回應置評請求。（譯者：林沂鋒/核稿：徐崇哲）1110616