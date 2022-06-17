肉眼可觀測到的5星聯珠平均百年才會遇上一次

近日國際上的天文觀測迷正在熱烈討論剛到來的「5星聯珠」，太陽系的「水、金、火、木、土」 5大行星自6月中下旬起，每天的清晨日出前在地平線上連成一線，到24日月球也會加入這場聚會。只要天氣晴朗，大氣透明度佳，用肉眼就能目睹這罕見的天文奇觀。歷史上將5星聯珠視為祥瑞之兆，但很多記載其實是偽造的，對於這個天文學上百年才會觀測到一次的景象，實在值得在未來10天內挑個好天氣早起去觀賞。

太陽系的「水、金、火、木、土」 5大行星自6月中下旬起，每天的清晨日出前在地平線上連成一線，被稱之為「5星聯珠」，算是百年一遇的可用肉眼觀測到的天文奇景。（圖／推特@Skyearth)

「5星聯珠」算是一種罕見的天文現象，指的是水、金、火、木、土等太陽系5大行星同時出現在天空同一個方向，彼此間還能形成對黃道面差距不到13度、視覺上才會形成連成一線的感覺。這5顆行星不是離地球較近就是體積巨大，因此用肉眼就能看到，如果有望遠鏡，或解析度較佳的攝影與觀測器材，就能看得更清楚，或是拍下難得的天文景象。

據外媒報導，這次5星聯珠的景象從6月16日就可以觀察到，6月22日火星、木星與月球還加演「雙星伴月」的序曲，到6月24日則是5星連線正式上場，6月26日會出現「金水合月」，6月27日，牧夫座流星雨迎來極大值。因此，6月中下旬，對天文觀測愛好者來說，是個值得天天早起觀星的時段。

圖為目前在美國紐約可以在日出前以肉眼觀測到的「5星聯珠」天象與各星相關位置。（圖／推特@Skyearth)

在西方與東方的歷史上，都有許多次5星聯珠現象的記載，西方較常視為災厄預兆，東方則多以祥瑞將臨來解讀。5星聯珠或是2000年5月5日曾出現的7星聯珠(水星、金星、地球、火星、土星、天王星、冥王星)，雖然有些神秘學預測因行星引力關係會出現天崩地裂、地軸傾斜或磁極倒轉，但這類理論皆屬嘩眾取寵的偽科學，實際上行星連線的引力不會對地球產生可觀測到的影響。天文學家曾測算，5大行星齊聚後對地球產生的引力，大約只有月球引力的6千分之1，只有精密的科學儀器能感測得到。據計算，2149年12月6日4時將還發生更罕見的「9星聯珠」，不過，其中有數個行星無法用肉眼觀測，而且現在活著的人也都等不到那個時候。

在中國傳統文化中，歷史上的記載常將5星聯珠與朝代更替、戰爭等國家重大事件進行聯結。歷史記載中與5星聯珠聯結的重大政治事件有成湯滅夏建商、齊恒公稱霸、武王滅紂、高祖建漢、大宋開國等等，都在史書記載中出現過5星聯珠的天象。

Rare 5-planet alignment takes over night sky in month of June https://t.co/sA4TISB2fi pic.twitter.com/rEQPirlwKt — ABC7 News (@abc7newsbayarea) June 6, 2022

研究物理與天文再跨界研究歷史、曾任教於清華大學的中研院院士黃一農教授所著《社會天文學史十講》裡曾提到，歷史上一些星象的記載有極大成份是偽造的，都是配合政治的需要假託天意政權服務。黃教授在研究中舉例稱，正史記載漢成帝綏和2年出現「熒惑守心」星象，熒惑是火星古名，當它在心宿內發生「留」（逆行）的現象時，被解讀為「大凶」，主「大人易政，主去其宮」，是政權動盪與內部叛變的預兆。但若以現代天文學推算漢成帝時，卻發現當時火星運行位置不可能出現「熒惑守心」現象，但是為何觀星官要捏造天文現象？其實是當時王氏外戚干政，勾結了觀星官捏造星象做為藉口來鏟除異己。黃教授統計中國歷史記載「熒惑守心」現象總數多達數十次，卻發現其中半數以上都是假的。

黃一農在研究5星聯珠時，計算了西元前2000年到西元2000間共4000年內應會出現107次（以30度內為標準），但其中有很多次的5星聯珠會有幾顆星因被太陽光干擾的原因以致無法觀測到，扣除這些情況，剩下真正能觀測到的5星聯珠僅40次。但中國歷史上記載的只有20餘次，還包含一些錯誤或偽造的記載，真真假假簡直就是一筆胡塗帳。

5 planets align in the sky this month: Best times, places to see - al. com — Planet Parade 2022 June 3_900px All five naked-eye planets line up in their proper order from the Sun during the month of .. https://t.co/lTlcmIYecR #planets #PlanetParade pic.twitter.com/Qg6Chl2VQy — System Publisher (@sypuber) June 6, 2022

若按黃教授統計的4000年內出現40次的比例計算，肉眼可見的5星聯珠平均100年才能遇上一次，對現在還能看到此一天文現象的人來說，可說是非常難得的「百年一遇」緣份。光是這一點，就值得在未來十幾天內挑個好天氣早起，帶著相機到空曠處觀賞一下百年一遇的奇景，順便試一下手氣拍幾張照片，說不定能為自己開啟一段業餘天文觀測迷的生涯。