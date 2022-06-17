羅大佑（左起）、 彭佳慧、簡文彬當時在音樂會的後台開心合影。（索尼音樂提供）

金曲歌后彭佳慧2月獲高雄衛武營國家藝術文化中心邀請，參與「羅大佑x 簡文彬x 彭佳慧跨樂衛武營音樂會」，近來推出演出專輯《大玩樂家》，呈現她和衛武營藝術總監簡文彬、長榮交響樂團和天生歌手合唱團，共83人一起完成流行與古典交織的跨界音樂會。

她起初接下這個高難度的挑戰後，主動向公司提出希望可以同步錄音留下紀錄，「可以和簡文彬老師用全古典的編制唱羅大佑老師的作品，實在很難得，加上這也是我第一次和交響樂團合作，對我來說，是一件非常光榮的事情。」專輯中收錄包含〈光陰的故事〉、〈無言的表示〉、〈是否〉、〈愛人同志〉、〈滾滾紅塵〉等羅大佑13首經典創作歌曲。

她再次聽到這些作品，感動說：「現在聽這些歌曲的時候，真的都覺得很想哭，怎麼可能我可以在這麼短暫的時間內，做到我覺得不太可能做到的事情。」她回想起當時為了能將流行樂與古典樂完美結合，卯足全力苦練，並在編曲上力求完美，像是〈無言的表示〉來來回回總共改編了9個版本，她笑說：「現在聽到的就是第九個版本，製作人真的蠻被我折磨的。」

她當時拿到曲子後，只要一睜開眼就在練習所有的歌曲，「每一首歌對我來說都是非常不容易，真的洗澡也練、上廁所也練，走路也在聽，吃飯的時候，孩子們也陪我一起聽，隨時都在聽大佑老師的歌。」