創作女聲小玉兒從直播轉戰樂壇，近期跨界當起來YouTuber開設頻道，其中一個單元為「天龍國玉膳房」，特別邀來近期因真人秀《來吧！營業中》爆紅的楊銘威擔任嘉賓，兩人不僅私下擁有好交情，在去年發行《提線木偶》時楊銘威出任MV男主角上演一對哀怨夫妻，這次「昔日老公」站台下廚可說是鬥嘴不斷，再加上另類「跳槽」到別人廚房踢館。

他們挑戰搓地瓜球時，「前妻」小玉兒化身宮女在旁幫忙搧風消暑，讓楊銘威幽默形容：「加上喝酒好像在酒店，先點小玉坐！」話題尺度無限，被逼問確診後是否有副作用？楊銘威打趣回：「我現在是陽過，網路上是說會縮短4公分，我是覺得還好。」

在節目最後環節為快問快答，面對犀利提問節目中的辛辣內幕，被問及「誰最不會做菜」？他猶豫不決後回答了自己，再追問誰是兄弟？他趕緊說：「大家都是，我們感情很好！」若要開除一人？他直呼，「開除我吧，這怎麼回答。」當場喝一杯自救，逗笑眾人。