美國聯邦準備理事會（Fed）宣布1994年以來最大的單次升息幅度，全球央行也紛紛採取行動抑制飆漲的通膨，令人益發擔心經濟衰退，美國股市今天賣壓沉重，主要指數皆重挫收黑。
道瓊工業指數下挫741.46點或2.42%，以29927.07點作收。
標準普爾500指數重挫123.22點或3.25%，收3666.77點。
科技股那斯達克指數大跌453.05點或4.08%，收10646.10點。
費城半導體指數下跌170.69點或6.24%，收2566.86點。（譯者：楊昭彥）1110617
美國聯邦準備理事會（Fed）宣布1994年以來最大的單次升息幅度，全球央行也紛紛採取行動抑制飆漲的通膨，令人益發擔心經濟衰退，美國股市今天賣壓沉重，主要指數皆重挫收黑。
道瓊工業指數下挫741.46點或2.42%，以29927.07點作收。
標準普爾500指數重挫123.22點或3.25%，收3666.77點。
科技股那斯達克指數大跌453.05點或4.08%，收10646.10點。
費城半導體指數下跌170.69點或6.24%，收2566.86點。（譯者：楊昭彥）1110617
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