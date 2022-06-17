美國聯邦準備理事會（Fed）宣布1994年以來最大的單次升息幅度，全球央行也紛紛採取行動抑制飆漲的通膨，令人益發擔心經濟衰退，美國股市今天賣壓沉重，主要指數皆重挫收黑。

道瓊工業指數下挫741.46點或2.42%，以29927.07點作收。

標準普爾500指數重挫123.22點或3.25%，收3666.77點。

科技股那斯達克指數大跌453.05點或4.08%，收10646.10點。

費城半導體指數下跌170.69點或6.24%，收2566.86點。（譯者：楊昭彥）1110617