台灣高房價，讓許多人想買剛蓋好或屋齡新的房屋卻買不起，只能望洋興嘆。中古屋雖然不是全新，但較預售屋、新成屋價格相對再低一些，也更容易入手，成了大家找房的另一種選擇。但中古屋因為屋齡高，更容易出現一些問題，有網友發文討論找中古屋要注意哪些細節?

網友看中古屋在意「環境整潔」

一名網友表示，近期正在看中古屋，若不考慮地點，自己會注意到車位是否有下陷、壁癌和漏水問題、方位、樓梯陡度等等，他說：「想聽聽大家都是怎麼選房的呢？」

最多網友一致提到，要注意「環境整潔」問題，「週邊鄰居的環境整潔」、「公寓看梯間有沒有雜物」、「看樓梯間和停車位堆放雜物的程度」、「梯廳&樓梯間的整潔度」、「環境雜不雜亂+1垃圾區堆放情形」、「華厦大樓看公設有沒有養護」、「看各層公共區域的乾淨度和擺放雜物情形(包括鞋櫃)就能知道社區素質」。

另外，也有網友提到建物格局、採光、管委會等。「看建物格局，要是客廳或臥室大面積面西或北就不優，冬冷夏熱」、「看管委會有沒有正常運作」、「房內看通風、採光、有無漏水（牆壁痕跡），公共區域看雜物堆積、是否昏暗、管理員態度、回收室整潔情況」、「我其實會先看採光」、「自住看採光、面向、格局、景觀、總戶數、梯戶比、車位位置」。

「中古屋問題」關鍵字有裝潢、房價等

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「中古屋問題」近一年來的熱門關鍵字，可發現包括：裝潢、價格、屋主等都是網友討論的重點；上述提到的格局、管線、修繕、漏水等也是普遍會關心的話題。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年06月16日至2022年06月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『中古屋問題』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。