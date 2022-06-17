華視新聞資訊台進駐52台後出包不斷，4月20起因內控、字幕等問題，已連續出包10次，NCC在各界壓力下，總算開出第一張罰單，針對4月20早上7時開始，在新聞跑馬燈誤植「新北市遭共軍導彈擊中」等字幕，同日9時二度出包「大屯火山爆發 岩漿滾滾而下」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹 市區交通大亂」，分別開出50萬元的罰單，共計100萬元。昨日再次出包誤植照片，讓當事人郭彥甫貼出新聞無奈表示「有那麼急著寫嗎？」

雙胞胎兄弟檔郭彥均和郭彥甫，出道時以帥氣外型獲得歡迎，過去兩人時常上各大節目，不過出道多年後發展有所不同，郭彥均繼續留在演藝圈中，在各大綜藝節目和戲劇作品都能看見他的身影；而郭彥甫潛心在美術創作上，轉型成為畫家，作品還曾在法國羅浮宮中展覽，兄弟在各自領域發揮長才。不過近期郭彥均因一則疫情PO文惹出風波，他沉寂幾週之後對外發聲，而華視改寫該則新聞時，卻誤將郭彥均和郭彥甫的照片搞混，使郭彥甫相當無奈，其中很重要的一點是，該誤用圖片的背景是藝術畫作，明顯是郭彥甫接受採訪分享創作經歷。

郭彥甫今日凌晨發文：「這些媒體要不要專業一點，長得像是我們兄弟的事，專業是你們的事，有那麼急著寫嗎？」，並轉發該則誤植照片的新聞，目前該新聞已經刪除，不過仍然可以看到預覽的縮圖和新聞標題。而根據《ETtoday星光雲》報導，郭彥甫表示：「求證、確認，這是基本職場標準。」也強調跟哥哥關係很好，只是針對被誤用發言。

郭彥甫在facebook貼出自己被誤植照片的新聞。（圖／截圖自郭彥甫facebook）