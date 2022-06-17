台北一名女網友在5月初確診後痊癒，結果不到1個月竟二次染疫，且各種確診的症狀讓她生不如死，掛急診採檢發現Ct值僅13超低，醫師說會特別通報為二次確診，也會有隔離書，但她回家等待多日都無法填寫自主回報系統，打電話求助1922、衛生局或南港關懷中心竟無人能解決問題，讓她忍不住爆氣直呼「1922簡直是廢物」，這樣是不是代表她沒被匡列，既然沒資料，那她是不是可以出門了？

一名女網友在臉書社團《爆料公社》上發文說，她在5月9日第一次確診，完成隔離與治療後，不幸在6月13日因身體不適，各種症狀已到生不如死的程度，掛急診後，採檢PCR陽性，且Ct值僅13。面對這樣的狀況，醫師只說「你的狀況很特別，所以特別通報了二次確診，會有隔離書！」並讓她快回家隔離，因為Ct值低對別人很危險。

女網友透露，當她因為身體不舒服而感到水深火熱時，卻遲遲等不到自主回報系統的連結，為了照規定填寫，她只能拖著病體開始不斷打電話聯絡各窗口，但是自主回報系統的問題卻遲遲無解，而她打給1922以後，卻忍不住痛批該單位簡直是廢物，因為問什麼都不知道，只說會替她轉相關服務單位，給她更多的電話打。

女網友指出，打給衛生局的防疫專線詢問，對方請她連絡醫院，要醫師確診資料，而這部分連絡完以後，防疫專線也回她說，他們已經做了能做的事情，就是將她的狀況呈報出去，其他的事情，他們也做不了了。而南港關懷中心則說自己處在最末端，無法處理她的問題，接著就鬼打牆的請她去填自主回報系統。

女網友崩潰地說，她知道要填自主回報系統，但問題就在於她沒有辦法填，癡等4天都沒有收到簡訊，而健保快易通裡也找不到連結。打給自主疫調系統的專線，大概打幾百通會通一次，但只會聽見語音說「服務人員忙線中，請稍候再撥，謝謝！」更慘的是，打去衛生局的回報專線，一樣打了100通，大概可成功進線一次，進去會聽到大概10分鐘的「服務人員忙線中，將盡快幫你接通！」然後就會自動斷線。

女網友表示，不知道哪個單位替她查到說，由於她在第一次確診的時候，就填過自主會報系統一次了，所以這次系統不會再開，因為系統只能夠填一次。而她連繫好多單位幫忙都無解，大家都回她說她們沒有辦法，打去醫院問通報二次確診的資料的確有進去健保系統，且她實際查詢健保快易通也有看到，但整個流程就像鬼打牆一樣，醫師通報了然後呢？防疫中心在幹嘛？沒有接手也查不到該怎麼做的資料。

女網友憤怒地說，如果是這樣的話，是不是代表她沒有被匡列，她也不想管了，管她Ct值13會不會害死別人，既然沒有資料那她是不是就可以出門了？二次確診的人難道都是孤兒嗎？二次確診難道是上天的懲罰？

貼文引起網友熱議，「好像是『第一次確診後的3個月內，只會填寫一次隔離通知』，也就是說，第二次確診沒滿3個月不會有第二次的隔離通知書簡訊，這就是政府的超前部署」、「沒辦法，源頭不開權限，後面的單位也只能連絡源頭開權限，以前1922還有用，自從說出他們只是外包單位，現在他們也自我放飛」。

另有苦主則說，她的小孩也是二次確診，Ct值也是1Ｘ多，她問可以視訊看診嗎？醫院卻拒絕說「3個月內不能再算確診，有需求可自己帶孩子去門診，也不用隔離，她當然也怕帶孩子出門影響到別人，但孩子也需要看醫師，她們能怎麼辦？就只能接受所謂的與病毒共存，這是政策給的決定。