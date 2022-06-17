央行昨(16)日再度升息半碼，台灣兩季累計升息0.375%，新的房貸利率將站上1.7%，創下6年以來的利率新高。房市在升息循環壓力、短期通膨難消、營建成本難降、消費緊縮與經濟成長趨緩等因素交互影響下，產趨勢專家李同榮認為，未來房市將出現三大趨向走勢，包括1.房價漲幅將縮小、2.投資炒作將收斂、3.打房力道將趨緩。2022年下半年市場將維持價量小增格局，預期未來1~2年房市將持續維持在上升軌道上穩健發展。

若以金融聯徵中心公布之今年首季平均住宅貸款利率1.46%為基礎估算，貸款1千萬元，以20年期、本息均攤方式還款，每月還款金額為4萬8,071元，3月升息一碼後，利率提高為1.71%，則每月還款金額提高為4萬9,226元，每月增加1,155元，如今再升半碼，利率升1.835至%，每月還款金額為4萬9,811元，跟前次升息相比每月再多585元的還款金額，兩次升息每月還款負擔共增加了1,740元，這次緩升貸款族壓力不那麼重，大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，若第三季再升息，房貸族負擔將升壓。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，現在購屋人越貸越多、越貸越久，揹千萬元房貸買房的狀況相當普遍，一旦面對市場連續性的升息，就會感覺每月房貸負擔增加，尤其是購買低總價房屋的自用客，本身預算就比較緊，又面臨生活開銷增加與房貸升息的雙重壓力，這類產品的買氣可能會受到影響。

今年央行若持續維持升息腳步，到了年底，房貸利率可能重返2%以上。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，以今年實質經常性薪資約4.1萬元計算，假如央行全年升息3碼，貸款千萬的小資雙薪家庭，就要多拿出其中一人月薪的9%來繳房貸，等同薪水瞬間蒸發約一成，相當於全年少了一個月薪水。

據永慶民調顯示，民眾認為升息3碼增加的房貸利息支出就會認為吃重，顯示房貸負擔壓力將逐漸浮現，對房市衝擊將更顯著，目前已升息1.5碼，後續還有9、12月兩次理監事會議，只剩1.5碼的空間，今年仍有升息3碼的可能性，永慶房屋研展中心副理陳金萍說，有意購屋的民眾必須審慎評估財務能力，同時預留因升息而增加的利息成本，才不至於落入無力負擔繳納房貸的風險。