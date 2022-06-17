新竹市東大路輪胎行遭人縱火釀8死慘劇，老闆次子疑債務纏身及不滿長輩不願參與都更，與家人爆發口角後，竟買汽油返家放火，燒死母親、妹妹、大嫂、姪女及妻子與3名親生骨肉，對此，美女律師李怡貞坦言看到這則新聞很揪心，指出生活中各種小事衝突累積到某程度，一但等到壓力鍋爆炸，憾事往往就此發生。

李怡貞近來看到兩則新聞，分別是孽子縱火造成八條人命命喪火場，另一則是老婆因為口角衝突刺死先生，她坦言看完報導後相當揪心，畢竟很多生活中的小衝突，長年累月到一個程度，就會造成壓力鍋爆炸，導致憾事發生，若刻意漠視或逃避解決問題，總會讓事態往壞的地方發展，強調適時尋求諮商，才能避免憾事發生，更提到曾遇過來諮詢討論的當事人，恨不得置對方於死地，甚至直言要買兇斷對方手腳，但都會導致於雙方關係更加撕裂，甚至製造出不利於己的情勢。

李怡貞表示「壓力鍋爆炸」後常導致憾事發生。(女人大律師李怡貞臉書)

李怡貞坦言在諮詢中也會罵當事人，因為家事事件當事人常執著在自以為是的認知，總認為「自己都是對的，別人都是錯的」，但從客觀角度看，其實各自都有錯，如果未來要訴訟，一昧迎合當事人需求，而不敢幫忙踩煞車，會導致事情惡化，因此諮詢時會用類似罵的語句來讓當事人清醒，或許當事人當下沒辦法接受，但至少能讓他們不敢輕舉妄動，有時等到事情告一個段落後，他們回想才會知道自己當時有多荒唐。

李怡貞強調有時候一句話或一個動作，可能能救了一個人或整個家庭，呼籲有類似經驗的人，一定要像旁邊的人求救，而不是自己往肚子裡吞，反之，如果遇到有人向自己求救，一定要強而有力的協助，而不是火上加油，讓原本可以美好的日子，變成焦黑碳化的殘骸，畢竟日子總是可以好好過。