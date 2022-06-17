台中沙鹿區一間居酒屋，日前來了一名舉止詭異的婦人，原本好端端的走到騎樓，沒想到一進門，突然「不良於行」，跪爬進店裡，還不斷跟店家要飲料，得手後沒付錢又爬出門口，接著起身上車走人，居酒屋業者把這段影片PO上網，提醒同業留意。

民眾在「沙鹿之美」臉書PO文說，「鹿友請注意此人，有人騎機車載到門口先行離開，讓此女進店家；進店說要買飲料，老闆開了冰箱她馬上站起來要拿梅酒，被擋下來，有遇到此女請特別留意，不知是否有攻擊性！」

網友在臉書留言說「應該是利用生病的人，很可惡~但各位老闆也要保護好自己」，還有網友說「請讓警察關心她」，更有網友留言「我在龍井開檳榔攤，連兩天遇到類似的，一個要欠菸跟檳榔，一個要討菸‧‧都好手好腳不去賺錢！」

清水警分局指出，本案警方尚未接獲民眾報案，警方將聯繫店家釐清相關案情，經初步檢視相關影片後，該女子未有任何不法行為；警方呼籲民眾遇任何不法情事，請撥打110報案專線或向鄰近派出所報案，警方將會派員立即查處。