黃姓男子2017年與當時已婚的鄭姓女子外遇，她的林姓老公發現後，與黃男簽協議書，黃承諾不再與鄭女私下聯絡且不得洩密，但黃男卻向鄭女洩漏協議內容還與她約在旅館發生多次性行為，林提告求償，台灣高等法院判決林須賠償懲罰性違約金100萬元及精神慰撫金100萬元。可上訴。

林提告主張，他與鄭女原為夫妻關係，去年12月27日才離婚，但黃男在2017年與鄭女有逾越一般社交行為之不正常交往，經他發現後，同年11月24日簽立協議書及聲明書，約定黃不得再與鄭為任何非公事上之聯繫，且不得將協議內容洩漏，否則須給付懲罰性違約金。

林男指控，黃簽立協議書後，多次與鄭女相約在旅館為性交行為，且黃將協議書之內容及協議書糾紛處理相關事宜洩漏予鄭女，林請求法院判決黃給付懲罰性違約金500萬元，黃與鄭通姦及不正常交往行為，已侵害他配偶權，另請求賠償100萬元。

高院認為，鄭女供稱黃簽立協議書後，2人仍維持婚外情並發生性行為，須賠償懲罰性違約金100萬元，且黃男與鄭發生婚外情，確使林精神上感到痛苦不堪，須另賠償100萬元，共200萬元。全案可上訴。