因縱火案釀8死的新竹市正義輪胎行，地處東大路、中央路精華地段，並緊鄰土地所有權為新竹縣政府的都更地，縱火的次子陳彥翔財務狀況不佳，常向老人家伸手要錢，時常埋怨父母不參與都更，害他不能狠撈一筆而積怨已久，外界猜測一把火燒掉親人8條人命的背後，是否與都更的龐大利益有關，。

新竹市中央路一側都已是豪宅大樓，每坪動輒50、60萬元起跳，但東大路側卻是「鐵皮屋群」，形成強列對比，熟悉地產人士估算，鐵皮屋群臨路地價每坪應可賣到超過百萬，陳家若當初若願意參與都更，土地分配價值恐於4千萬以上。但正義輪胎行是違建，發生火警後有安全疑慮，將立即拆除。

法界人士指出，財產繼承上有「不孝條款」，可防止逆子繼承祖產，民眾只要自筆遺囑，至公證處公證即可，另也可以代筆遺囑，由律師代筆立遺囑，請3人見證，如此都可以指定財產的繼承人。依《民法》1145條，故意致被繼承人或應繼承人於死，喪失其繼承權，陳男就算未來沒有判死定讞、槍決，也因為殺死「被繼承人」無法獲得遺產分配。

新竹縣有地都更案位於親仁里，占地面積1萬1436平方公尺，二戰結束後，新竹縣政府登記為土地所有權人。2016年4月起，竹縣府依都更條例委託民間開發公司展開都更。

發生慘劇的輪胎行就緊鄰這塊縣有地都更地範圍，當時開發商曾諮詢周邊私有地主是否願意共同參與都更，當時部分地主選擇參與，也有地主不同意，陳姓屋主當時疑似認為條件不佳而拒絕。

據鄰居表示，涉嫌縱火的次子陳彥翔，曾多次與鄰居閒聊時表示，如果當時能賣掉輪胎行參與都更就好了，言語中也透露對家中長輩不願賣祖產頗有怨言。

鄰居說，陳彥翔長期缺錢，常跟家裡要錢，認為若參與都更能讓自己經濟狀況好一點，還可以租店面做生意，但天馬行空想法常被長輩斥責，有可能長期累積心中不滿，鑄成大錯。

新竹縣政府指出，發生火警的輪胎行建築屬私人土地，是新竹市公辦都更親仁段的範圍，辦理都更的實施者近年多次和輪胎行協調，地主都未同意參與更新，因此尊重地主，實施者並將其畫出都市計畫更新範圍。