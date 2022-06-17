小編今天（17日）精選5件不可不知的國內外財經大事。三星傳出向供應商宣布至7月底前大幅減少或暫停所有零組件拉貨，主要可能衝擊電視、顯示器及平板電腦等終端產品。供應鏈也同步傳出，大型IC設計廠至七月底前供貨給三星的IC將大幅減少三到四成，中小型IC設計廠甚至面臨停止供貨的窘境，後續將使IC設計廠庫存水位再度攀升。

【1】庫存壓力大增 IC設計慘

業界傳出，三星高層下令自6月16日至7月底為止，大幅減少或暫停所有應用在智慧手機、電視、顯示器及平板電腦等終端產品的零組件拉貨力道，其中又以電視為庫存調節重災區，預期將會影響智慧手機應用處理器（AP）、電視系統單晶片（SoC）、驅動IC、CIS元件等IC設計業者的供貨表現，單月出貨輛預期將會修正30～40％左右水準。

【2】史上頭一遭 三星暫停拉貨 台供應鏈震撼

史上頭一遭！三星電子通知包括面板、IC、手機零組件等所有供應商，即日起暫停拉貨、時間到7月底為止，震撼整個台灣供應鏈。業內指出，本來消費市況就已有點山雨欲來的味道，這回三星又出重手，恐怕引發更大的連鎖效應。

【3】12檔跌谷底 法人敲進

台股16日開高走低，高低震盪逾371點，加權指數收15,838點跌1％，恐將再回測5月12日前波15,616低點，櫃買指數也大跌1.72％，據統計，有200檔個股收盤股價創今年新低。

【4】六隻灰犀牛 逼空房地產市場

美國聯準會（Fed）一口氣升息3碼，央行16日啟動防禦性升息半碼，同時搭配調升存款準備率擴大緊縮資金，引來房地產業高度重視。瑞普萊坊公司分析指出，房市面臨了升息、限貸與限期開發、打炒房、疫情、通膨狂飆、囤房稅，六隻犀牛同步報到，恐將逼空土地市場，住宅市場也將降溫，步向七年一循環的趨勢。

【5】Fed升息3碼 7月恐再3碼

為了抑制攀抵逾40年高點的通膨，美國聯準會（Fed）15日宣布一口氣升息3碼，將基準利率調升至1.5％～1.75％區間，升幅創下1994年以來最大。Fed主席鮑爾亦表明，7月會議升息2碼或3碼都是可能的選項。