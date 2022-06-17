喝咖啡或飲料到底算不算補充水份，許多人都很好奇。對此，腎臟科醫師王介立揭真相說，根據腎臟科權威教科書中的說法，攝取食物中的水份、飲料與咖啡等都算喝水。此說法引起網友熱烈討論，不少人驚呼被騙很多年，以前喝咖啡和茶都怕飲水量不足，如今才知道，這些非白開水的飲料，也都會算入飲水量。

王介立日前在臉書上分享「腎臟科權威教科書」的內容說，食物內的水份、嗜好性飲料、咖啡與酒精等，全部都是「喝水！」因此現在要破除迷信，請大家相信專業，請跟著他說「咖啡、綠茶都是水」。

王介立指出，一般開立限水醫囑，要求患者每天只能夠喝1000毫升的水的時候，這邊的1000毫升是包含飲食中所有的湯湯水水，這很重要。不過，水果其實算bug（網路用語：漏洞），雖然技術上不算是水份，但實務上都會請病患少吃水果。

貼文引起軒然大波，不少網友看呆直呼，「咖啡綠茶都是水（乖巧複誦貌）」、「太好了，因為我幾乎不喝白開水，但並不缺水」、「原來我被騙了這麼多年，每次泡茶喝都很怕水喝不夠」、「其實也不用腎臟科權威教科書來說，我一開始就相信綠茶、咖啡、可樂、珍珠奶茶中的水都是H2O。」。

不少醫師與營養師對大嘆長知識了，「這個我還真錯了。謝謝王醫師讓我們更加精進」、「老師我錯了（懺悔）大腸鏡看到病人大腸很乾又說只喝茶沒喝水的，常說只喝茶不行要喝水（再懺悔一次）」、「噢耶！我也是不太喝白開水的人」。

對此，王介立也在留言處補充說，雖然補充咖啡、綠茶、飲料酒精都算是「喝水」，但大家要注意咖啡因每日都有攝取上限，且喝酒過量會傷身，喝太多含糖飲料也要注意糖份攝取過量的問題，只不過喝這些飲料的量，都要算入飲水量。

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