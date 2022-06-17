54歲汪建民早年演出《台灣靈異事件》中「鐵頭警官」一角爆紅，未料3年前傳出欠債消失，昨(16日)他終於打破沉默面對媒體，透露目前仍有1500萬債務要還。先前傳出他有神秘女金主幫忙還債，媒體今進一步爆出女方模樣，指對方原本留一頭短髮，一副女強人之姿，最近卻外型大變，改留起波浪長髮，但她仍對此事封口，詢問她和汪建民關係？以及是否幫忙處理債務？仍都不回應。

今年3月有網友在爆料公社曬出和汪建民對話截圖，稱自己是汪建民的債主，表示：「尋找藝人汪建民，1月開始到現在，電話不接訊息不回」，並曬出汪建民拿借據一臉憔悴的照片，痛批：「麻煩分享，藝人欠錢」，傳聞汪建民欠下的債務約有2000萬，昨他澄清來龍去脈，表示絕對和賭博無關，目前所欠債務其實是1500萬。

昨汪建民受訪透露，之所以會欠這麼多錢與賭輸無關，「除了賭球跟百家樂，如果有其他的，我不配待在演藝圈」，再加上他早年工作順遂時沒有理財習慣，拿到錢就買名牌精品，最後甚至還預支超額花費，最後才淪為到地下錢莊借錢，利滾利之下導致負債累累。

而先前傳出建民私下有名在醫院工作的女性密友，平時會幫他處理債務問題，兩人疑似同居，但女方警覺性高，不時會在社群網站換頭像。據《自由時報》報導，該女最近改留一頭波浪長髮，像是被徹底大改造般跟先前長相完全不一樣，知情人稱她低調了一陣子，最近突然行為高調，報導更指出汪建民先前被一位阿嬤控告詐欺，兩方雖然後來和解，但其實汪建民至今仍沒還完錢，對此，汪建民暫無回應。