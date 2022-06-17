台積電在半導體產業表現優異，更被喻為是台灣「護國神山」，《德國編輯部網絡》以「失去台灣 世界經濟將毀於一旦」為題發表文章，分析台灣有台積電，對德國以及全球的重要性超乎想像。

文章指出台灣影響世界經濟的重要關鍵，背後歸功於台積電，台積電是全球最大的半導體生產企業，其在電腦晶片領域，全球市占超過50%，在高效能晶片生產的技術，也居全球領先地位。

文章提及，先前疫情剛爆發時，全球發生晶片荒，導致電腦和智慧型手機無法及時供貨，汽車企業也不得把產量下修，而德國仰賴台灣生產的晶片，時任德國經濟部長的阿爾特邁爾（Peter Altmaier）甚至曾致函給台灣政府，請求協助德國汽車工業，令人印象深刻。

分析文章稱，台灣是全球的晶片基地，而半導體晶片產業創造的「矽盾」成為抵禦大陸入侵的重要因素，畢竟對大陸來說，經濟也離不開來自台灣的晶片，並警告一旦大陸武力犯台，全球晶片供應鏈恐怕全面陷入停擺。

《美國之音》中文網先前引述美國半導體專家說法指出，台灣對美國半導體產業的持續創新極為重要，更稱台積電是美國「皇冠上的寶石」，台灣反因台積電更安全。