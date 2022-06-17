為了解決高通貨膨脹狀況，美國聯準會周三宣布升息3碼，當天美股四大指數皆收紅，但周四馬上回吐漲幅，道瓊更是重挫超過740點，華爾街知名大空頭Jim Chanos認為，市場還有繼續下修的空間，投資人還沒了解到通膨與升息對經濟的衝擊，所有企業都會遭到重創。

綜合外媒報導，Jim Chanos是知名避險基金Kynikos Associates的聯合創辦人，在聯準會宣布升息3碼後，就經濟現況發表看法，「疫情的寬鬆貨幣政策開始產生影響，如今到了需要付出代價的時刻。」

即使今年全球股市已出現大幅下跌，但Jim Chanos認為，還有繼續下修的空間，「市場依然沒有準備好一件事，那就是利率會更高，因為現在市場中的投資人沒有遇過這麼大幅度的升息。」

Jim Chanos提到，高利率環境對於美股是無差別攻擊，「大家習慣享受低利率環境，並沒有想到未來可能面對4、5%利率，被市場認為是防禦類股的電力或消費類企業也會受到影響。」

此外，即使許多人認為目前市場的狀況與2000年網路泡沫有所相似，但Jim Chanos卻不這樣認為，「當年主要是科技公司的泡沫破滅，且經濟衰退相對溫和，而這次不只是科技股，我們還要考慮到房貸利率、虛擬貨幣等資產的影響，投資人沒有準備好一件事，那就是利率會更高。」