He's earned his nickname.



What do you expect from "GAME 6 KLAY" tonight? pic.twitter.com/tF5DQjPhxj — NBA (@NBA) June 16, 2022

隨著今年總冠軍賽G6即將登場，勇士「浪花弟」克雷湯普生能否發揮全新綽號「G6克雷(GAME 6 KLAY)」的本事，帶領勇士成功封王備受關注，因為自從科爾接掌勇士兵符以來，浪花弟打了8場G6，不僅投籃命中率高達4成89，三分命中率更有5成48(投84中46)。

在克雷湯普生生涯G6代表作，應該是2016年西區冠軍賽遭遇雷霆的G6，因為他單場飆進11顆三分球，獨拿41分，幫助勇士從1比3落後追成3比3平手，隨後更成功闖進總冠軍賽，儘管最後不敵騎士，卻間接促成杜蘭特2016年夏天跳槽勇士結局。

克雷湯普生其餘G6的優異表現包含：2018年西區冠軍賽對上火箭，9顆三分球獨拿35分，三分命中率6成43；2019年西區準決賽遭遇火箭，7顆三分球獨拿27分，三分命中率5成38；2019年總冠軍賽碰到暴龍，4顆三分球獨拿30分，三分命中率6成67；2022年西區準決賽遭遇灰熊，8顆三分球獨拿30分，三分命中率5成71。