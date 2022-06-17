年底高雄市長國民黨要派誰，成政壇關注焦點。國民黨組發會前主委張雅屏表示，今年底有意爭取參選者相當多，包括孫文學校總校長張亞中、國民黨立委陳玉珍、前衛生署署長楊志良，以及黨中央屬意的國民黨智庫執行長柯志恩。張雅屏直言，張亞中參選的目的是爭取更多講話機會、讓大家關心他的談話內容，但國民黨絕不會給張亞中選，因與其給他，不如拿去培養2024的立委參選人。

張雅屏曾在馬英九競選台北市長時參與輔選工作，也隨馬打過2008年、2012年大選，洪秀柱擔任國民黨黨主席時期，則出任國民黨副秘書長兼組發會主委，政治經驗豐富。張今日（17）接受香港媒體《中評社》訪問表示，這次高雄市長爭取者相當多，但國民黨地方參選狀況卻相當有趣，因主要分為二種類型，一種是「有機會當選的」，一種則是「不可能當選的」。

張雅屏分析，前者像是桃園市，這種本來就有一堆人在搶；後者雖然要贏很難，但該戰場卻被外界所關注，只要下去打這場仗，對候選人個人來說就是贏的，他即可締造個人的聲勢，像高雄市就是。但其實高雄市國民黨無論派誰，都沒什麼搞頭，否則「張善政為什麼不去選高雄？」

針對藍營人選，張雅屏指出，張亞中無論公開或私下，講的都是一致的，他就是想透過參選高雄市長鞏固藍營基本選票，用最大努力來幫國民黨高雄市議員們連任，同時也為自己創造說話的舞台，讓外界關心他所談的內容。但對黨中央來說，高雄市長候選人更牽動著2024立委改選的局，所以絕不會讓張亞中來選，因他來選對高雄在地政治布局最沒幫助，任何人來選未來還有機會選立委，但張亞中恐怕無法。