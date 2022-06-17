現年65歲好萊塢男星湯姆漢克(Tom Hanks)，打滾影劇圈多年，更曾因《費城》、《阿甘正傳》獲得2次奧斯卡最佳男主角獎，近來他被拍到身形突然暴瘦，手持麥克風卻不受控發抖，但他低調不多回應外界，照常進行新片《貓王艾維斯》宣傳，活動後陪伴他的老婆卻出了事，讓他當場怒飆：「他Ｘ的」。

根據《BBC》報導，湯姆漢克近來出席《貓王艾維斯》紐約宣傳，活動後他與老婆麗塔威爾遜去餐廳用餐，離去的路口停了一台等著夫妻倆的車，大批粉絲興奮見狀快步想接近他們，並試圖要求合照自拍，儘管有1名保全為他們開路，依然有名粉絲太接近麗塔，讓她匆忙之間不小心被絆到，引來影帝現場直接開罵。

在麗塔被人絆倒的當下，先是穩住身體平衡後，面露不悅大喊：「停下來！」湯姆漢克在確認老婆無大礙後，轉身怒罵粉絲「我老婆？他Ｘ的給我退後！絆倒我老婆」，並舉手示意所有人往後退，粉絲也馬上道歉：「對不起，湯姆」，隨後湯姆漢克氣沖沖地快步和老婆走入車內，全程不願再多說任何一句話出來。

這一段湯姆漢克挺妻畫面在網路迅速流傳，儘管並未與粉絲爆發肢體衝突，很難不讓人聯想到先前威爾史密斯於奧斯卡頒獎典禮，護妻掌摑主持人克里斯洛克的一幕，同時他是近幾個月來第2位公開為妻子辯護的好萊塢明星。網友給出高評價：「他是在做保護老婆的舉動」、「得尊重公眾人物的私領域」。