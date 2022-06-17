33歲美國饒舌歌手尼普塞赫索（Nipsey Hussle），2019年他在自己開設的服飾店門口遭槍殺，身中多槍後緊急送醫不治，事件震驚好萊塢，許多名人好友發文哀悼。事隔3年，本案庭審公開揭露死因，因當時與兇手起了口角，尼普塞指控對方是「告密者」，對方才一時衝動才掏槍射殺。

據媒報導尼普塞赫索（Nipsey Hussle）槍殺案，兇嫌艾瑞克霍德（Eric Holder）被指控犯下謀殺罪，於美國時間6月15日展開庭審，檢方提供證據指出案發當天，尼普塞告訴艾瑞克耳聞他和警方合作的傳聞，直指他是「告密者」，讓艾瑞克當場情緒失控，用槍枝射擊尼普塞，身中至少10槍的尼普塞赫索由於傷勢過重，最後不幸身亡，如果本案罪責成立，艾瑞克最重將面臨終身監禁。

根據調查，艾瑞克和尼普塞曾加入當地的幫派，艾瑞克被指控犯下一起謀殺罪、兩起殺人未遂罪和違法持有槍枝等。艾瑞克的律師聲稱因為尼普塞公開指控艾瑞克告密，因此艾瑞克非常憤怒，美國當地的幫派文化中，對告密者有著殘酷懲罰，可能遭受毆打甚至殺害。

尼普塞死訊傳出後，許多名人紛紛發文哀悼，歌手蕾哈娜（Rihanna）悲傷在推特留言：「怎麼會發生這種事！我的靈魂為此顫抖。」球星麥可喬登（Michael B. Jordan）和勒布朗詹姆斯（LeBron James）同樣表達哀傷之意，另位知名饒舌歌手史努比狗狗（Snoop Dogg）則放上2人合作影片緬懷對方，根據外媒估算，尼普塞遺產約410萬美元（約1.2億台幣），繼承人將會是他13歲的女兒和5歲的兒子。