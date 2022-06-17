農委會主委陳吉仲本月9日確診，實施「7+7」居家隔離，原本今可解隔出關，並已安排陪同蔡英文總統前往高雄，視察近來遭大陸禁進口的石斑魚產業。農委會今表示，陳吉仲今早自主快篩，結果仍呈現兩條線陽性，繼續居家隔離、原行程取消，改由副主委黃金城代表出席。

陳吉仲日前確診後，公開行程全喊卡，在家隔離靜養。不料大陸突然宣布因用藥疑慮，13日起禁止台灣石斑魚進口，氣得陳吉仲一度怒批「趁我隔離偷襲」。

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