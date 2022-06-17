楊尹嵐從三立藝能訓練班出身，曾擔任節目《黃金300秒》、《 超級夜總會》助理主持，也有不少戲劇作品，像是《我的寶貝四千金》、《 甘味人生》等，近來演出《莒光園地》，讓她的知名度直線攀升，成為新一代的「莒光女神」，而她的家世背景也相當驚人，父親是亞太三溫暖老闆，正是澎恰恰最大債主。

根據《自由時報》報導，楊尹嵐近期拍攝《莒光園地》，曝光率極高的她在軍人中人氣超旺，是新一代莒光女神，對於自己成為「莒光女神」，她相當感謝粉絲支持，提到在《莒光園地》陸海空軍軍服都穿過，沒想到竟讓許多軍人以為她是真的女軍官，紛紛猜測屬於哪個軍種，如今走在路上更是常被認出要求合照，可見她在軍中知名度非常高。

楊尹嵐憑實力在演藝圈闖盪8年，看起來與一般同齡女子沒啥不同，不過身世背景卻相當驚人，據悉，父親是亞太三溫暖老闆，綽號為「楊醫師」的楊振豐，不僅是藝人澎恰恰最大債主，連前遠航董事長張綱維也曾向他借錢，不過提到父親時，僅承認他是「楊醫師」，其它細節不願再多談，身為中醫師的母親則反對她在演藝圈發展，力勸她找一般工作就好，不過她倒是希望闖出一番天地，用實力證明自己，對於隱藏家世一事，她表示是不想為家人帶來困擾。