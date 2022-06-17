美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息3碼，創下1994年以來最大的單次升息幅度，全球央行也紛紛採取行動抑制飆漲的通膨，令人益發擔心經濟衰退，美股賣壓沉重，台股早盤重挫逾200點，最低約來到15625點。

指標股台積電開盤下跌9元，最低來到499元，聯電大跌逾2%殺破48元，鴻海跌幅超過1%，電子股成為殺盤重心，貨櫃三雄逆勢撐盤由黑翻紅，早盤漲幅超過1%。

分析師表示，美國加速升息步調，市場產生疑慮，停下腳步觀望景氣變化，為台股帶來壓力，預料後續可能會回測前波低點15616點。

道瓊工業指數下挫741.46點或2.42%，以29927.07點作收。標準普爾500指數重挫123.22點或3.25%，收3666.77點。科技股那斯達克指數大跌453.05點或4.08%，收10646.10點。費城半導體指數下跌170.69點或6.24%，收2566.86點。