周四美股再度遭到血洗，市場恐慌情緒漫延，主要指數全面重挫，道瓊指數大跌逾740點，自2021年1月以來首次跌破30,000點重大心理關卡，標普500指數跌逾3%，那斯達克指數下挫4%，費城半導體指數更崩跌逾6%。台積電ADR慘跌4.67%。

繼聯準會宣布升息75個基點、創下1994年以來力道最大的緊縮動作之後，全球主要央行亦採取行動遏阻通膨上升，加劇了投資人對經濟恐將衰退的擔憂。

聯準會的升息動作符合市場普遍預期，周三標普500指數反彈收高，結束了連跌5日、創下自1月初以來持續最長的跌勢。然而這樣的好景只維持一天，瑞士和英國央行周四接力升息，再次引發這些抑制通膨的努力可能導致全球經濟增長急劇放緩或經濟陷入衰退的擔憂。

★主要指數

道瓊指數跌741.46點或2.42%，為29,927.07點。

標普500指數跌123.22點或3.25%，為3,666.77點。

那斯達克指數跌453.06點或4.08%，為10,646.1點。

費城半導體跌170.69點或6.24%，為2,566.86點。

★消息

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）跳升11.24%，收在32.95點，略低於本周稍早觸及的一個月高點35.05。許多分析師將觀察該指數升至約40是否為拋售壓力到頂的信號之一。

美股三大指數均跌到至少1年半來新低。標普500指數和那斯達克指數跌入更深的熊市，收盤時分別從歷史高點下跌約24%和34%。那斯達克指數為5月初以來第5次跌逾4%。道瓊指數則比1月5日創下的歷史高點下跌19%，距離熊市亦不遠矣。

本周美股主要指數全面大跌，標普500指數本周以來下跌6%，那斯達克指數跌6.1%。藍籌股道瓊指數本周以來跌約4.7%，將是過去12周以來第11周收黑。

瑞士央行啟動升息周期，不僅為15年來首度調升利率，且一次就升息50個基點，將其基準利率從-0.75%調升至-0.25%。受此提振，瑞士法郎兌美元大漲2.9%，創下7年來最大單日漲幅。受瑞郎飆漲影響，周四尾盤美元指數下挫0.95%，報103.80，失守周三觸及的20年高點105.79。

美國10年期指標公債殖利率在觸及盤中高點3.495%後回落至3.3125%，仍接近周二創下的11年高點3.498%。

美國宣布對伊朗實施新制裁後，石油價格由跌轉升，周四紐約期油收漲2.27美元或1.97%，為每桶117.58美元，盤中一度跌至112.31美元。倫敦布蘭特期油收漲1.3美元或1.1%，為每桶119.81美元，盤中最低跌至115.56美元，

房地美公布美國住房抵押貸款利率為5.78%，較上周的5.23%攀升，並創下30多年來最大升幅。

美國5月新屋開工數月減14.4%，以年率計為154.9萬戶，遠不及市場預期，並創下逾一年來新低。

費城聯準銀行6月商業指數為負3.3，為2020年5月以來首度呈現萎縮。

美國上周（截至6月11日）初次請領失業給付人數減少3000人，為22.9萬人，超出市場預期的21.7萬人。截至6月4日當周持續請領失業金人數增加3000人，為131.2萬人，略高於市場預期的130.4萬人。

美國各交易所成交量總計為139.8億股，超出過去20日均量121.6億股。