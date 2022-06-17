民進黨籍立委高嘉瑜遭恐怖前男友林秉樞施暴案，17日將開庭審理，國民黨立委鄭麗文爆料，檢方不起訴的洗錢罪部分，意外發現民進黨某新潮流大老，2年內利用第三方金流匯出2900萬，檢調卻認為未涉不法不再追查，她直言「好像哪裡怪怪的」，完美詮釋有關係就沒關係。新北地檢署回應表示，與本案無關部分，均未對外為任何發言或說明，亦不便評論。

新北檢昨(16日)晚間發聲明強調，新北地檢署偵辦林秉樞涉嫌違反洗錢防制法案件，查無林秉樞有洗錢犯罪事證，亦未發現其他人有犯罪嫌疑，因此不起訴處分。其他與本案無關部分，均未對外為任何發言或說明，亦不便評論。

鄭麗文昨指出，調查局在追查民進黨林秉樞網軍案的金流時，意外發現民進黨某新潮流大老，透過第三方金流在2年內匯款2900萬，檢調卻認為未涉不法不再追查，讓鄭麗文質疑又查無不法嗎？有10個「陳明文」消失不見，卻都不用繼續查？

鄭麗文指出，據專案人員透露，與林秉樞關係匪淺的一名民進黨新潮流系大老，也曾被列為案件嫌疑人調查，在反向清查這位大老的金流時，意外查出他從2020年1月到2021年12月9日為止，陸續透過第三方電子支付平台「藍新科技」匯出2900萬餘元，這位當過立委的大老，相當於每月透過該平台匯出的款項高達120萬元。檢調初步認為未涉不法，但私底下仍對這筆2900萬元用途議論紛紛。

她表示，就算案件簽結，若懷疑當中有其他可疑的案件，是否應該要另闢新案嚴加調查，才能確認？若無調查怎麼知道有沒有問題？根據《第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法》第11條第3款表示，民進黨大老該不該算重要政治性職務人士的「有密切關係」之人？是否應該適時進行審查？更質疑2900萬流向不明，國稅局都不用查稅嗎？

鄭麗文痛批，在「綠色奇蹟」下，連小吃店、賣碳粉匣的都能在快篩試劑上獲取暴利，進口百萬黑心試劑從海關眼皮底下通關，就是不用查驗。她困惑2900萬只是上不了檯面的金額嗎？每月透過第三方電子支付平台，匯款120萬元是小數目嗎？甚至直言「還是顏色對了就不用查？」民進黨可運用的資金，讓所有的在野黨羨慕。

她質疑，從立委陳明文在高鐵掉300萬、前交通部長林佳龍捲入時代力量的300萬現金案，至今還有民進黨大老2年內匯款2900萬，難道這次又要上演「我相信他」的戲碼，或者兒子去菲律賓開珍奶店？或是蔡政府認證「殷實大老」，完美詮釋「有關係就沒關係」。