宏達電今日召開股東常會，宏達電董事長王雪紅表示，疫情衍生各種挑戰，宏達電積極拓展元宇宙生態系，為各領域的客戶包括教育、藝術、 娛樂和醫療保健等提供高品質的硬體、軟體、平台和服務。 而宏達電也逐步完成企業轉型的組織重組計劃、改善營運績效，得到越來越多的認同，這也是促使公司持續向前的最大原動力。

王雪紅說，HTC將持續秉持 VIVERSE 的願景，繼續創新與專注技術、優化組織資源並創 造價值，讓我們前進的步伐邁得更遠，共同創造元宇宙的新 世界。

王雪紅表示，HTC 自 2015 年推出 VIVE 以來， VIVE Reality 願景就是將技術與人文極致融合，釋放人們無限想像力。在那時就深信 VIVE Reality 將開創一個前所未有的創新產業及文化革命，如今從 VIVE Reality 邁出新的一步 -- VIVERSE!我們將透過一個充滿學習、創造、探索、訓練、 娛樂的新世界，使願景得以實現，這是我們的元宇宙世界，也是通往合作夥伴創造的其他宇宙的快速傳送門。

王雪紅表示，透過先進的內容、軟體和平台技術，所積極拓展的元宇宙生態系，包含虛擬展覽會平台技術、VIVE Business，以及 5G 專網方案，創造更多企業及個人豐富沉浸感的應用，提供 更豐富的軟體內容，並攜手全球合作夥伴，以吸引更多人進入 VR 生態系統。此外，還推出線上數位藝術品 NFT 交 易平台，啟動 BEATDAY 全球第一個全息音樂平台，讓數位藝術、文化娛樂的生態系統邁向新的里程碑。

在投入資源來開發以上這些關鍵技術方面，王雪紅說，也獲得很好的成果，HTC設計的 VR 產品推陳出新，發表了 VIVE Pro 2、 VIVE Focus 3、VIVE Flow 還有各種創新配件，讓 VR 體驗更 豐富，VIVE Pro 2 榮獲 2022 年 1 月 CES 的創新獎，證明 HTC 先進創新的高階硬體技術，獲得業界的肯定。